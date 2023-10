Pirga, Cyprus

od €210,000

CECHY NIERUCHOMOŚCI UDOGODNIENIA ROZWOJU Efektywność energetyczna oceniona A Układ na otwartym planie: salon i jadalnia Okna od podłogi do sufitu w salonie Duże, pokryte werandy Ukryte zaopatrzenie jednostek klimatyzacji Kuchnia z mechanizmem szaf zamykających miękko Liczniki granitu Łazienka główna Szafy od podłogi do sufitu Sypialnia z zadaszoną werandą Główna łazienka Szafy pralki Prywatne pomieszczenia magazynowe Telefon wejściowy bezpieczeństwa Sufity z płyt gipsowych Prywatne miejsca parkingowe z opłatami za pojazdy elektryczne Panele słoneczne do podgrzewania wody i systemu ciśnienia wody Prywatny ogród na dachu UDOGODNIENIA ROZWOJU Miejski, tętniący życiem okolica W obrębie nowej przystani Larnaca Łatwy dostęp do autostrady Odległość do plaż W pobliżu: centrum miasta, usługi rządowe, zakupy, restauracje, opcje rozrywki Data dostawy: 14 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży Ceny początkowe: € 210 000 plus VAT