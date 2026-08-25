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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Żupania zagrzebska, Chorwacja

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Grad Samobor
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9 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 680 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 680 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 680 m²
www.biliskov.com ID: 13805 Samobor Budynek komercyjny o powierzchni 680 m2 na 4 piętrach, na…
$1,90M
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Sklep 144 m² w Opcina Klinca Sela, Chorwacja
Sklep 144 m²
Opcina Klinca Sela, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 144 m²
Klinča SelaPowierzchnia biznesowa 144 m2 na parterze budynku mieszkalnego i handlowego zbudo…
$216 276
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Nieruchomości komercyjne 1 755 m² w Ivanic Grad, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 1 755 m²
Ivanic Grad, Chorwacja
Powierzchnia 1 755 m²
SALE, STORAGE, IVANIĆ CITY The property includes a plot of land with an area of ​​6,804 m², …
$830 366
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Nieruchomości inwestycyjne w Grad Samobor, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Grad Samobor, Chorwacja
I26547 Stara Karlovačka
$393 040
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Zakład produkcyjny 8 200 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Zakład produkcyjny 8 200 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 20
Powierzchnia 8 200 m²
Samobor Powierzchnia produkcyjna i magazynowa o łącznej powierzchni 8200 m2 zbudowana w budy…
$6,57M
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Nieruchomości komercyjne 826 m² w Prozorje, Chorwacja
Nieruchomości komercyjne 826 m²
Prozorje, Chorwacja
Pokoje 20
Powierzchnia 826 m²
www.biliskov.com ID: 14862Dugo Selo Trzypiętrowy budynek komercyjny zbudowany w 1978 roku, o…
$1,56M
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 93 m² w Grad Samobor, Chorwacja
Pomieszczenie biurowe 93 m²
Grad Samobor, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
www.biliskov.com ID: 13744 Sambor, Centrum Powierzchnia komercyjna 92.77 m2 na parterze budy…
$253 762
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Nieruchomości inwestycyjne w Municipality of Pisarovina, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
Municipality of Pisarovina, Chorwacja
I26743 Trg hrvatskih velikana
$1,49M
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Nieruchomości inwestycyjne w City of Velika Gorica, Chorwacja
Nieruchomości inwestycyjne
City of Velika Gorica, Chorwacja
SALE, CONSTRUCTION. LAND, Velika Gorica, RakarjeBuilding land for sale with access from the …
$451 719
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Typy nieruchomości w Żupania zagrzebska.

nieruchomości inwestycyjne
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