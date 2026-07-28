Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Zadar County
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

;
Grad Zadar
65
Zadar
56
Grad Nin
20
Pag
12
Pokaż więcej
2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Opcina Sali, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Sali, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Discover a beautiful detached house, built in 2018, perfectly situated along the seafront in…
$1,43M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa w Opcina Starigrad, Chorwacja
Willa
Opcina Starigrad, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do niezrównanej mieszanki luksusu, przyrody i nowoczesnego życia w sercu Starigra…
$2,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Zadar County.

wille

Parametry nieruchomości w Zadar County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się