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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Tar Vabriga, Chorwacja

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mieszkania
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17 obiektów total found
Willa w Vabriga, Chorwacja
Willa
Vabriga, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
$722,437
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Mieszkanie 2 pokoi w Tar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Tar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 5 on the se…
$276,788
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Mieszkanie 2 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Tar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Tar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea viewApartment on the first…
$276,788
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Willa 4 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
www.biliskov.com ID: 13771 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Tar, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Apartament z prywatnym basenem i widokiem na morze NOWO WYBUDOWANY Dwu…
$597,863
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Mieszkanie 2 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/1
ISTRIA, TAR – VABRIGA – Apartment near the sea with two bedrooms An apartment for sale in Va…
$199,188
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Willa 4 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
www.biliskov.com ID: 13803 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,33M
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Mieszkanie 2 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Tar, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Tar, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 4 on the se…
$276,788
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Mieszkanie 2 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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Mieszkanie 2 pokoi w Vabriga, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Vabriga, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Vabriga, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Modern villa with sea viewIn a very attractive location in a …
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Frata, Chorwacja
Willa 5 pokojów
Frata, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 203 m²
www.biliskov.com ID: 13773 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,85M
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Willa 4 pokoi w Frata, Chorwacja
Willa 4 pokoi
Frata, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
www.biliskov.com ID: 13770 Istria, Poreč, projekt luksusowych willi. Luksusowa willa o powie…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Tar, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Apartament z prywatnym basenem i widokiem na morze NOWO WYBUDOWANY dwu…
$482,719
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Mieszkanie 3 pokoi w Tar, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Tar, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Apartament z prywatnym basenem i widokiem na morze NOWO WYBUDOWANY Dwu…
$633,624
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Parametry nieruchomości w Opcina Tar Vabriga, Chorwacja

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