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Wille na sprzedaż w Opcina Pasman, Chorwacja

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2 obiekty total found
Willa w Mrljane, Chorwacja
Willa
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 414 m²
Pierwsza-Row- do-Sea Villa dla kilku pokoleń na wyspie Pasman w pobliżu Zadar. Brutalne wido…
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Willa w Mrljane, Chorwacja
Willa
Mrljane, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Ta luksusowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w spokojnej okolicy zaledwie 2…
$1,66M
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Parametry nieruchomości w Opcina Pasman, Chorwacja

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