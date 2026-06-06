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Domy z garażem na sprzedaż w Opcina Lovran, Chorwacja

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wille
4
4 obiekty total found
Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna willa znajduje się w spokojnej okolicy, w pobliżu uroczego miasta Lovran, i of…
$2,01M
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Agencja
Ardor real estate agency
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Dom 3 pokoi w Lovran, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na Riwierze Opatija, na działce 1,009 m ², ta śródziemnomorska klasyczna willa ofer…
$1,61M
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Agencja
Ardor real estate agency
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Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Powierzchnia 482 m²
Odkryj ukryty klejnot w uroczym mieście Lovran, Opatija, Chorwacja - luksusowa willa, która …
$2,13M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Willa w Lovran, Chorwacja
Willa
Lovran, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa znajduje się w spokojnej okolicy w pobliżu Lovran z pięknym panoramicznym w…
$2,01M
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Agencja
Ardor real estate agency
Języki komunikacji
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Opcina Lovran, Chorwacja

z Taras
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z Basen
Tanie
Luksusowe
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