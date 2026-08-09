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Hotele na sprzedaż w Lika Senj County, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
29
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27 obiektów total found
Hotel 480 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 480 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Powierzchnia 480 m²
Apartament dom pierwszy rząd do morza na wyspie Pag połączony z lądem przez most!Wyspa Pag j…
$1,32M
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Hotel 750 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 750 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 24
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 750 m²
Hotel z restauracją w pobliżu morza, zaledwie 100 metrów od morza na wyspie Pag (półwysep)!P…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 1 000 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 000 m²
Nowy 4 * * * * hotel na wybrzeżu w Senj tylko 50 metrów od morza!Miasto Senj jest jednym z n…
$4,86M
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TekceTekce
Hotel 3 510 m² w Opcina Vrhovine, Chorwacja
Hotel 3 510 m²
Opcina Vrhovine, Chorwacja
Sypialnie 47
Liczba łazienek 47
Powierzchnia 3 510 m²
Unikalny 3 * * * hotel strategicznej pozycji na drodze do Jezior Plitwickich w pobliżu drogi…
$3,40M
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Hotel 289 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 289 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 289 m²
Odkryj wyspę Rab i wspaniały apartament 4 apartamenty w Kampor mniej niż 100 metrów od plaży…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 511 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 511 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 511 m²
Wyjątkowa okazja inwestycji w nieruchomości jest dostępna w bardzo wysublimowanej lokalizacj…
$1,60M
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Hotel 410 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 410 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 410 m²
SENJ OBSZAR - ekskluzywne Waterfront Residence z bezpośrednim dostępem do morza - pierwszy r…
$1,60M
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Hotel 1 000 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 1 000 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 24
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 1 000 m²
Pag Island Family Hotel na sprzedaż: Elegant 1000 m2 Retreat z Guest House i Proven Business…
$3,43M
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Hotel 110 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 110 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Ten uroczy domek letniskowy położony jest w dzielnicy Karlobag w Dalmacji, bezpośrednio nad …
$1,01M
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Hotel 600 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 600 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 600 m²
Na nabrzeżu w samym sercu miasta Pag, ta wyjątkowa nieruchomość oferuje unikalne połączenie …
$2,17M
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Hotel 460 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 460 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Niesamowite nieruchomości z 4 apartamentami i basenem w Lukovo Sugarje!Nigdy nie widziałeś t…
$666,882
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Hotel 353 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 353 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 353 m²
Luksusowa willa z 4 dobrze utrzymane apartamenty w pobliżu morza, w pełni wyposażone i umebl…
$1,37M
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Hotel 594 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 594 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 594 m²
Luksusowy apartament w Lopar na wyspie Rab, zaledwie 600 metrów od morza, z widokiem na morz…
$1,74M
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Hotel 724 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 724 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Powierzchnia 724 m²
Niekompletna budowa hotelu na pierwszej linii do morza w Rtinie!Prywatne zejście na plażę! W…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 593 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 593 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 593 m²
Przestronny pensjonat na półwyspie Pag, 1 rząd do morza!Wspaniały obiekt turystyczny na sprz…
$1,60M
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Hotel 510 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 510 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 510 m²
Wyspa Pag, Novalja - Willa z 20 Apartamenty Just 300 Metrów od morza - Inwestycja Szansa!Ta …
$5,95M
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Hotel 230 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 230 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Unikalne nieruchomości na pierwszej linii do morza w Senj obszarze z bezpośrednim zejściem d…
$822,285
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Hotel 20 875 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 20 875 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 86
Liczba łazienek 86
Powierzchnia 20 875 m²
Unikalne możliwości inwestycyjne na półwyspie Pag - zdruzgotany hotel do kompletnej przebudo…
$5,26M
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Hotel 300 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 300 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Powierzchnia 300 m²
Oddzielny dom z 5 apartamentami jest na sprzedaż w spokojnej okolicy, 300m od morza. Powierz…
$972,289
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Hotel 420 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 420 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 420 m²
Mamy przyjemność przedstawić ekskluzywną okazję nieruchomości w chronionej, spokojnej zatoce…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 1 045 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 1 045 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 045 m²
PAG ISLAND, PAG - Przestronne Seaside Hotel z potencjałem inwestycyjnym, prawo nad morzem!Pi…
$1,94M
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Hotel 450 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 450 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Odkryj czarujący region Krlobag w Chorwacji - nieodkryty klejnot, nietknięty przez tłumy tur…
$951,699
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Hotel w Opcina Vrhovine, Chorwacja
Hotel
Opcina Vrhovine, Chorwacja
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Hotel na sprzedaż lub do wynajęcia!Nowy hotel na sprzedaż w pobliżu Jezior Plitwickich - jed…
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Hotel 365 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 365 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 365 m²
Oferujemy Państwu apartament położony zaledwie 250 metrów od najbliższej plaży i 5 minut jaz…
$1,02M
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Hotel 420 m² w Opcina Karlobag, Chorwacja
Hotel 420 m²
Opcina Karlobag, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Karlobag, obiekt gastronomiczny 1ST RŚ TO THE SEA, powierzchnia 420m2, na dwóch piętrach z 1…
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Hotel 550 m² w Korenica, Chorwacja
Hotel 550 m²
Korenica, Chorwacja
Pokoje 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Niedaleko Korenica, Park Narodowy Jezior Plitwickich W centrum Parku Narodowego Jezior Plitw…
$495,992
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Hotel 1 673 m² w Prozor, Chorwacja
Hotel 1 673 m²
Prozor, Chorwacja
Pokoje 25
Powierzchnia 1 673 m²
www.biliskov.com ID: 14949Otočac, Ličko Lešće Ten piękny hotel, położony w samym sercu natur…
$5,19M
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