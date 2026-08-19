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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Karlovac County, Chorwacja

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Grad Karlovac
10
Karlovac
6
Grad Ozalj
10
Opcina Rakovica
4
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42 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Pozun, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Pozun, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
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Dom 5 pokojów w Luksici Ozaljski, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Luksici Ozaljski, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
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Dom 4 pokoi w Sabljak Selo, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Sabljak Selo, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
www.biliskov.com ID: 14762Ogulin, Jezioro Sabljacia piękna willa z basenem znajduje się na b…
$634,409
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 3 pokoi w Opcina Kamanje, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Kamanje, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
I27969 Police Pirišće
$201,498
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Dom w Badovinci, Chorwacja
Dom
Badovinci, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
I28642 Radatovići
$56,459
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Dom 7 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Jasenak, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Jasenak, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowo odnowiony dom 260 NKP, Jasenak, Ogulin, bez niezbędnych inwestycji W osadzie Jasenaka, …
$253,538
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Dom 3 pokoi w Opcina Vojnic, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Opcina Vojnic, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
I28121 Krivaja Vojnićka
$137,286
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Dom 2 pokoi w Opcina Barilovic, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Opcina Barilovic, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
I26695 Barilović
$221,432
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Dom 2 pokoi w Vrhovac, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Vrhovac, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
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Dom w Opcina Zakanje, Chorwacja
Dom
Opcina Zakanje, Chorwacja
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 1
I28932 Mišinci
$2,38M
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Dom 3 pokoi w Ladvenjak, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Ladvenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Przewodniczący Ladvenjak Przewodniczący
$264,598
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Dom 4 pokoi w Opcina Lasinja, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Lasinja, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom 225 m2, Lasinja, Karlovac County W Desno Sredičko, które należy do gminy Lasinja w hrabs…
$127,323
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Dom 4 pokoi w Rastoke, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Rastoke, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
I28392 Prilaz centrali
$149,456
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Dom 7 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
I28340 Kaštel
$364,241
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Mieszkanie w Duga Resa, Chorwacja
Mieszkanie
Duga Resa, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/1
I27926 Ulica bana Josipa Jelačića
$51,372
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Dom 6 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Dom 4 pokoi w Mali Erjavec, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Mali Erjavec, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
I27982 Slapno
$98,534
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Dom w Brodani, Chorwacja
Dom
Brodani, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
I28122 Rečica
$163,858
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Dom w Polje Ozaljsko, Chorwacja
Dom
Polje Ozaljsko, Chorwacja
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
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Dom 2 pokoi w Utinja, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Utinja, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Przewodniczący Utinja
$53,141
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Dom 2 pokoi w Badovinci, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Badovinci, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
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Dom 3 pokoi w Grandic Breg, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grandic Breg, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
I26175 Grandić Breg
$331,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Karlovac, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Duga Resa, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Duga Resa, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
I27917 Tušmer
$59,777
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Dom 8 pokojów w Lipovac, Chorwacja
Dom 8 pokojów
Lipovac, Chorwacja
Pokoje 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 550 m²
Mały hotel w pobliżu Plitwic, 7 pokoi + apartament 60 m2 Ten wspaniały hotel jest spokojną o…
$1,50M
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Dom 9 pokojów w Grad Ogulin, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Ogulin, Chorwacja
Pokoje 9
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej jakości dom zbudowany na dużej posiadłości, 7963 m2, ogulin Unikalny dom o przydatn…
$365,361
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Dom 4 pokoi w Opcina Plaski, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Opcina Plaski, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Ogulin, Plaški Piękny dom zbudowany w 1999 roku i całkowicie odnowiony w 2015 roku, o powier…
$322,972
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Dom 6 pokojów w Opcina Zakanje, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Opcina Zakanje, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
ZAŁĄCZNIK Donji Bukovac Žakanjski
$295,987
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Dom 9 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Typy nieruchomości w Karlovac County.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Karlovac County, Chorwacja

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