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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Karlovac, Chorwacja

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Karlovac
6
10 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Dom 3 pokoi w Ladvenjak, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Ladvenjak, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Przewodniczący Ladvenjak Przewodniczący
$264,598
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Dom 7 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
I28340 Kaštel
$364,241
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
I28329 Donja Švarča
$162,746
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Dom 6 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
I28590 Drežnik
$293,386
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Karlovac, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Dom 2 pokoi w Utinja, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Utinja, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Przewodniczący Utinja
$53,141
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Dom w Brodani, Chorwacja
Dom
Brodani, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
I28122 Rečica
$163,858
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Dom 7 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Dom 9 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Typy nieruchomości w Grad Karlovac.

domy

Parametry nieruchomości w Grad Karlovac, Chorwacja

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