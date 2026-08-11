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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Ogulin, Chorwacja

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3 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Grad Ogulin, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Ogulin, Chorwacja
Pokoje 9
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej jakości dom zbudowany na dużej posiadłości, 7963 m2, ogulin Unikalny dom o przydatn…
$365,361
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Dom 4 pokoi w Jasenak, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Jasenak, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowo odnowiony dom 260 NKP, Jasenak, Ogulin, bez niezbędnych inwestycji W osadzie Jasenaka, …
$253,538
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Dom 4 pokoi w Sabljak Selo, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Sabljak Selo, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
www.biliskov.com ID: 14762Ogulin, Jezioro Sabljacia piękna willa z basenem znajduje się na b…
$634,409
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