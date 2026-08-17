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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Karlovac, Chorwacja

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domy
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6 obiektów total found
Dom 9 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 9
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Dom 6 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 6
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
I28590 Drežnik
$293,386
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Karlovac, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Dom 7 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
I28340 Kaštel
$364,241
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Dom 4 pokoi w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
I28329 Donja Švarča
$162,746
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Dom 7 pokojów w Grad Karlovac, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Grad Karlovac, Chorwacja
Pokoje 7
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Parametry nieruchomości w Karlovac, Chorwacja

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