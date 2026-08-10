Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Ozalj
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Ozalj, Chorwacja

;
domy
10
10 obiektów total found
Dom w Badovinci, Chorwacja
Dom
Badovinci, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
I28642 Radatovići
$56,459
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Vrhovac, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Vrhovac, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Badovinci, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Badovinci, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Pozun, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Pozun, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Grandic Breg, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Grandic Breg, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
I26175 Grandić Breg
$331,035
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Radatovici, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Radatovici, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 1
I27410 Radatovići
$296,715
Zostaw prośbę
Dom w Polje Ozaljsko, Chorwacja
Dom
Polje Ozaljsko, Chorwacja
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Mali Erjavec, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Mali Erjavec, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
I27982 Slapno
$98,534
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Luksici Ozaljski, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Luksici Ozaljski, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Vrhovac, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Vrhovac, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
I28355 Vrhovac
$71,964
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się