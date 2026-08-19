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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Vodice, Chorwacja

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48 obiektów total found
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
Luksusowy nowy wybudowany willa w Vodice koło Šibenik, położony na 1 linii do morza, kilka m…
$3,60M
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Mieszkanie 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 236 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy nowy luksusowy apartament w wyjątkowej lokalizacji zaledwie 100 m…
$776,376
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Srima, Chorwacja
Willa
Srima, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Cena spadła z 999 999 eur do 950 000 eur!Odkryj tę urzekającą willę, znakomitą mieszankę wsp…
$1,09M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Luksusowa, niezależna miejska willa Zaledwie 400m od morza i plaży, w samym sercu Vodice, Bl…
$857,738
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Luksusowa, półoddzielna willa w budowie z panoramicznym widokiem na morze i wyspy w popularn…
$761,492
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Willa w Srima, Chorwacja
Willa
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
Opis przedmiotu: W popularnej nadmorskiej lokalizacji Srima, nowoczesny dom pół- z widokiem …
$558,306
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 391 m²
Piękna nowoczesna willa w początkowej fazie budowy znajduje się w cichej lokalizacji 700 met…
$1,57M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piękna willa w Vodice z pięknym widokiem na morze!Ta olśniewająca willa, położona na szczyci…
$1,60M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Luksusowa willa w Vodice zaledwie 700 metrów od morza z niesamowitymi widokiem na morze jako…
$1,57M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Architektura arcydzieło tylko 500 metrów od morza w superpopularnym Vodice niedaleko Sibenik…
$1,09M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Ekstrawagancka willa na sprzedaż w Vodice zaledwie 900 metrów od morza i centrum miasta!Vodi…
$1,10M
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Willa w Grad Vodice, Chorwacja
Willa
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Przestronne willa dla dużej rodziny lub nieruchomości turystycznej na sprzedaż w Vodice z wi…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 264 m²
Opis przedmiotu: W drugim rzędzie od morza, tuż obok pięknej żwirowej plaży, oferujemy nowy …
$857,955
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 1
Exclusive Villa with Modern Amenities and Views of the Adriatic, Vodice A modern villa perch…
$1,38M
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Mieszkanie 2 pokoi w Srima, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Srima, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Willa C składa się w sumie z czterech jednostek: mieszkania z prywatnym basenem na parterze,…
$751,187
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxurious Villa with Pool and Sea View, Vodice This modern villa is situated on a hill with …
$1,49M
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 1
Exclusive villa with pool and sea view, Vodice In the peaceful surroundings of Vodice, there…
$1,27M
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Mieszkanie w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie
Grad Vodice, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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Dom 4 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728Vodice Nowo wybudowany, nowoczesny obiekt o powierzchni 178 m ² i …
$692,082
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$590,117
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Dom 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
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Dom 3 pokoi w Srima, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Srima, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
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Dom w Grad Vodice, Chorwacja
Dom
Grad Vodice, Chorwacja
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
House for adaptation, 83.45 m2, Vodice The house with a gross area of ​​83.45 m2 on a buildi…
$190,430
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Odkryj idealne miejsce na wakacje w samym sercu Dalmacji! Tylko 60 metrów od krystalicznie c…
$452,200
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Luksusowe i nowoczesne budynki mieszkalne są na sprzedaż w spokojnej części osady Kožino w p…
$1,21M
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Dom 6 pokojów w Grad Vodice, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Vodice Przewodniczący Piękny dom o powierzchni 370 m2 (netto) na trzech piętrach, zbudowany …
$634,409
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Vodice, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Vodice, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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