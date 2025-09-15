Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Grad Split
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Grad Split, Chorwacja

nieruchomości komercyjne
35
hotele
29
sklepy
4
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
READY BUSINESS w Grad Split, Chorwacja
READY BUSINESS
Grad Split, Chorwacja
Powierzchnia 3 750 m²
Biznes gotowygrunty, pomieszczenia z wyposażeniem do produkcji wody mineralnej.Dzia? ka o po…
$4,69M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się