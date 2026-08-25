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Hotele na sprzedaż w Grad Split, Chorwacja

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Split
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21 obiekt total found
Hotel 494 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 494 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 494 m²
Oszałamiający hotel położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Splicie obszarów, zaledwi…
$2,97M
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Hotel 330 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 330 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
Wspaniały apartament na słonecznej południowej stronie półwyspu Čiovo w cichej zatoce Mavarš…
$1,15M
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Hotel w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 45
Liczba łazienek 45
Special offer!A brand-new luxury hotel in the Trogir area on the FIRST LINE of the sea!Has i…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 735 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 735 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 735 m²
Odkryj imponujący pięciogwiazdkowy hotel w doskonałej lokalizacji, zaledwie 100 metrów od pl…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Doskonały hotel z 4 gwiazdkami kategorii w samym centrum Splitu!Przydatne miejsce! Hotel fun…
$4,62M
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Najlepsza oferta!!! Hotel na sprzedaż w centrum Splitu zaledwie 200 metrów od pałacu Dioklec…
$2,82M
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TekceTekce
Hotel 370 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 370 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 370 m²
Położony zaledwie 110 metrów od krystalicznie czystych wód Adriatyku, na czarującej wyspie Č…
$1,49M
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Hotel 125 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 125 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 125 m²
Przestronny obiekt turystyczny o powierzchni 125 m ² jest na sprzedaż w jednej z najbardziej…
$914 384
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Hotel 690 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 690 m²
Grad Split, Chorwacja
Powierzchnia 690 m²
Wyjątkowa okazja inwestycyjna czeka w samym sercu Splitu - obiekt turystyczny 9 apartamentów…
$5,21M
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Hotel 400 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 400 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Cena spadła! Poprzednia cena to 650 000 eur!Gorąca wyprzedaż!Pensjonat o wyjątkowym potencja…
$680 472
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Hotel 1 250 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 1 250 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 18
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 250 m²
Cudownie. 3 * * * * hotel w Trogir obszar 80 metrów od morza i plaży z własną przydzieloną p…
$3,43M
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 56
Liczba łazienek 56
Beachfront hotel 4 * * * * gwiazdki na sprzedaż w luksusowych przedmieściach Splitu z 75% ob…
$23,08M
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Hotel 505 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 505 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 20
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 505 m²
Unikalny apartament z 10 apartamentami do wynajęcia znajduje się zaledwie 50m od żwirowej pl…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 460 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 460 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 460 m²
Cena spadła z 750 000 eur do 700 000 eur!Apart- hotel dla 6 apartamentów z basenem na półwys…
$1,21M
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Hotel 244 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 244 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 244 m²
Hotel dziewięć de- luksusowe pokoje w Split, 1 linia do morza!Luksusowy hotel ukończony w 20…
$2,74M
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Hotel 299 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 299 m²
Apart- dom z 5 apartamentami zaledwie 30 metrów od plaży Slatina na półwyspie Ciovo (drugi r…
$749 954
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Hotel 80 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 80 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 80 m²
Turnkey inwestycji turystycznych: W pełni odnowiony kamienny dom z czterech jednostek wynajm…
$740 766
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Hotel 212 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 212 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Ten wyjątkowy apartament nad morzem na sprzedaż na pięknej wyspie Drvenik Mali zajmuje napra…
$1,94M
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Hotel 170 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 170 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 170 m²
Luxury Boutique Hotel na sprzedaż w Split Stare Miasto - ekskluzywne UNESCO Nieruchomości w …
Cena na zgłoszenie
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Hotel 160 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 160 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 160 m²
Cena spadła z 1 990 000 eur do 1 700 000 eur!Ten wspaniały obiekt butikowy znajduje się 400 …
Cena na zgłoszenie
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Hotel 440 m² w Grad Trogir, Chorwacja
Hotel 440 m²
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Piękny apartament lux z basenem, 1. linia do morza i przystani w małej wiosce rybackiej Mari…
$2,29M
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Typy nieruchomości w Grad Split.

nieruchomości komercyjne
sklepy
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