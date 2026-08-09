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Hotele na sprzedaż w Split, Chorwacja

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17
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12 obiektów total found
Hotel 494 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 494 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 494 m²
Oszałamiający hotel położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Splicie obszarów, zaledwi…
$2,97M
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Hotel 690 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 690 m²
Grad Split, Chorwacja
Powierzchnia 690 m²
Wyjątkowa okazja inwestycyjna czeka w samym sercu Splitu - obiekt turystyczny 9 apartamentów…
$5,15M
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Hotel 160 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 160 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 160 m²
Cena spadła z 1 990 000 eur do 1 700 000 eur!Ten wspaniały obiekt butikowy znajduje się 400 …
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TekceTekce
Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Najlepsza oferta!!! Hotel na sprzedaż w centrum Splitu zaledwie 200 metrów od pałacu Dioklec…
$2,82M
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Hotel 170 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 170 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 170 m²
Luxury Boutique Hotel na sprzedaż w Split Stare Miasto - ekskluzywne UNESCO Nieruchomości w …
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Doskonały hotel z 4 gwiazdkami kategorii w samym centrum Splitu!Przydatne miejsce! Hotel fun…
$4,62M
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Hotel w Grad Split, Chorwacja
Hotel
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 56
Liczba łazienek 56
Beachfront hotel 4 * * * * gwiazdki na sprzedaż w luksusowych przedmieściach Splitu z 75% ob…
$23,08M
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Hotel 125 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 125 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 125 m²
Przestronny obiekt turystyczny o powierzchni 125 m ² jest na sprzedaż w jednej z najbardziej…
$903,484
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Hotel 80 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 80 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 80 m²
Turnkey inwestycji turystycznych: W pełni odnowiony kamienny dom z czterech jednostek wynajm…
$731,936
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Hotel 244 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 244 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 244 m²
Hotel dziewięć de- luksusowe pokoje w Split, 1 linia do morza!Luksusowy hotel ukończony w 20…
$2,74M
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Hotel 735 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 735 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 735 m²
Odkryj imponujący pięciogwiazdkowy hotel w doskonałej lokalizacji, zaledwie 100 metrów od pl…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 137 m² w Grad Split, Chorwacja
Hotel 137 m²
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Cena spadła z 800 000 eur do 700 000 eur! Rzadkie nieruchomości chorwackiego rynku nieruchom…
$1,38M
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