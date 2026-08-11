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Hotele na sprzedaż w Szybenik, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
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7 obiektów total found
Hotel w Szybenik, Chorwacja
Hotel
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Pięknie. 4 * * * * * hotel znajduje się w samym centrum Sibenik w pobliżu wszystkich zabytkó…
$5,77M
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Hotel 298 m² w Szybenik, Chorwacja
Hotel 298 m²
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 298 m²
Pensjonat o wyjątkowej lokalizacji, w pierwszym rzędzie do morza i plaży, w cichej, uroczej …
$1,14M
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Hotel 325 m² w Szybenik, Chorwacja
Hotel 325 m²
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
Oszałamiająca własność turystyczna w pierwszej lokalizacji - Idealny dla turystycznych miesz…
$657,599
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TekceTekce
Hotel 470 m² w Szybenik, Chorwacja
Hotel 470 m²
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 470 m²
Absolutnie unikalny obiekt turystyczny na 1 linii do morza przy plaży w okolicy Sibenik, z p…
$2,06M
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Hotel 1 200 m² w Szybenik, Chorwacja
Hotel 1 200 m²
Szybenik, Chorwacja
Powierzchnia 1 200 m²
Ciekawy obiekt inwestycyjny na pierwszej linii morza w Zablache koło Sibenik!Doskonała lokal…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Szybenik, Chorwacja
Hotel
Szybenik, Chorwacja
Dwa wybiegające hotele butikowe w samym sercu wybrzeża Adriatyku na sprzedaż!Świetna okazja …
$10,96M
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Hotel 510 m² w Szybenik, Chorwacja
Hotel 510 m²
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 510 m²
Pięknie urządzone 4 * * * * apartament z 5 apartamentów i restauracji w pierwszym rzędzie do…
$1,72M
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