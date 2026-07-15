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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Pula, Chorwacja

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3 pokojowe
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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Pula, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Kod identyfikacyjny: 123- 54
$187,855
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Parametry nieruchomości w Pula, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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