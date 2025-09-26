Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Pula, Chorwacja

10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
Mieszkanie w Pula, Chorwacja
Mieszkanie
Pula, Chorwacja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
Mieszkanie 3 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Pula, w poszukiwanej lokalizacji, zaledwie 1,5 km od centrum miasta, znajduje się no…
$315,539
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Pula, w poszukiwanej lokalizacji, zaledwie 1,5 km od centrum miasta, znajduje się no…
$337,682
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Pula, w poszukiwanej lokalizacji, zaledwie 1,5 km od centrum miasta, znajduje się no…
$210,359
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
Mieszkanie 2 pokoi w Pula, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Pula, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
