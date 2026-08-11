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Hotele na sprzedaż w Dubrownik, Chorwacja

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nieruchomości komercyjne
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11 obiektów total found
Hotel 400 m² w Zaton, Chorwacja
Hotel 400 m²
Zaton, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 400 m²
Unikalne Stone Palazzo- Castello na sprzedaż 200 Metrów od morza w pobliżu Dubrownika - Luks…
$2,18M
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Hotel 825 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 825 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 825 m²
Wspaniały minihotel na pierwszej linii morza, z basenem, w pobliżu superpopularnego Dubrowni…
$2,54M
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Hotel 500 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 500 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 500 m²
Stara cena to 5 000 000 eur, nowa cena to 4 300 000 eur!Piękny hotel butikowy położony bezpo…
$4,92M
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TekceTekce
Hotel 675 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 675 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 675 m²
Unikalny hotel boutique na riwierze Dubrownik zaledwie 300 metrów od plaży na sprzedaż!Oficj…
$1,94M
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Hotel w Dubrownik, Chorwacja
Hotel
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 37
Liczba łazienek 37
Nowo wybudowany hotel w centrum Dubrownika - zakończony!Fantastyczna centralna pozycja zaled…
$18,46M
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Hotel 458 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 458 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 458 m²
W jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubrownika, na cichym i ekskluzywnym półwyspie …
$2,17M
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Hotel 450 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 450 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 450 m²
Niesamowita oferta w Old Dubrovnik - Apart- hotel w starym PALAZZO na sprzedaż!Oferujemy w p…
$5,19M
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Hotel 1 050 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 1 050 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 050 m²
Ten butikowy hotel położony jest zaledwie 300 metrów od malowniczej plaży. Otoczony przez ró…
$3,37M
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Hotel 5 000 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 5 000 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 25
Powierzchnia 5 000 m²
Wyjątkowy Seafront Boutique Hotel & Resort Development Opportunity na wybrzeżu Adriatyku!Poł…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 250 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 250 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Pensjonat z basenem i widokiem na morze w Dubrowniku, 300 metrów od morza tylko.W pełni umeb…
$1,10M
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Hotel 1 060 m² w Dubrownik, Chorwacja
Hotel 1 060 m²
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 060 m²
Piękny nowo wybudowany apartament hotel w Dubrowniku z fantastycznym widokiem na morze!Budyn…
$2,88M
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