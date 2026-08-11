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Hotele na sprzedaż w Grad Crikvenica, Chorwacja

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Crikvenica
9
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17 obiektów total found
Hotel 370 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 370 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 370 m²
Willa z imponującym widokiem na morze i z basenem cca.1 km od plaży!Powierzchnia całkowita 3…
$2,40M
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Hotel 800 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 800 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Wspaniały apartament 800m2, drugi rząd do morza na terytorium 2000m2 w obszarze Crikvenica -…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 610 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 610 m²
Crikvenica, Chorwacja
Powierzchnia 610 m²
Obiekt turystyczny z kilkoma apartamentami i fantastycznym widokiem na morze w obszarze Crik…
$1,21M
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TekceTekce
Hotel 400 m² w Selce, Chorwacja
Hotel 400 m²
Selce, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Apart- hotel z pięknym widokiem na morze w Selce ok. 200 metrów od morza!Całkowita powierzch…
$980,709
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Hotel 364 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 364 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 364 m²
Wspaniały obiekt turystyczny z 7 apartamentami w Jadranovo, Crikvenica, z widokiem na morze,…
$594,134
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Hotel 520 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 520 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 520 m²
Wspaniały obiekt z basenem na sprzedaż w Crikvenica, zaledwie 50 metrów od morza w drugim rz…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 350 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 350 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
DRAMALJ - Doskonały Apartament House, 130 Metrów od morza!Oferujemy piękny i przestronny apa…
$783,401
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Hotel 440 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 440 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 440 m²
Wielki obiekt turystyczny w Crikvenica, 300 metrów od morza, z widokiem na morze, z basenem!…
$1,54M
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Hotel 300 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 300 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Apart- dom 150 metrów od morza w Selce, obszar Crikvenica!Powierzchnia całkowita 300 m2 Powi…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 300 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 300 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Unikalny dom z 5 apartamentami w Dramalj!Na sprzedaż: luksusowy dom w Dramalj, zaledwie 120 …
$914,920
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Hotel 630 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 630 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 630 m²
Doskonała nieruchomość inwestycyjna w Crikvenica - 5-gwiazdkowy hotel butuque- w budowie!Zak…
$2,08M
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Hotel 178 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 178 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 178 m²
CRIKVENICA - Luksusowa nowa konstrukcja z widokiem na morze, zaledwie 200 metrów od wybrzeża…
$1,02M
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Hotel 340 m² w Jadranovo, Chorwacja
Hotel 340 m²
Jadranovo, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
CRIKVENICA, JADRANOVO - Przestronny i funkcjonalny dom z czterema oddzielnymi mieszkaniami, …
$1,13M
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Hotel 352 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 352 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 352 m²
Luksusowa willa nad morzem na sprzedaż w Crikvenica - 4 Jednostki mieszkalne, Pool & Sea Vie…
$982,606
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Hotel 550 m² w Dramalj, Chorwacja
Hotel 550 m²
Dramalj, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Apart- dom 4 apartamenty z widokiem na morze w Crikvenica, 400 metrów od morza, z niesamowit…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 230 m² w Crikvenica, Chorwacja
Hotel 230 m²
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 230 m²
Dom z 5 apartamentami w Jadranovo, Crikvenica - bardzo typowe!To jest tylko 350 metrów od mo…
$594,134
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Hotel 5 000 m² w Selce, Chorwacja
Hotel 5 000 m²
Selce, Chorwacja
Pokoje 60
Powierzchnia 5 000 m²
Crikvenica, Selce, hotel w bardzo przyjemnej lokalizacji, zaledwie 10 m od krystalicznego mo…
$9,23M
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Typy nieruchomości w Grad Crikvenica.

nieruchomości komercyjne
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