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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vitosha, Bułgaria

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mieszkania
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33 obiekty total found
Dom w Sofia, Bułgaria
Dom
Sofia, Bułgaria
$697,574
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/6
DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Sprzedaje czteropiętrowe mieszkanie z ACT 16 na łąkach Ma…
$438,403
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Szeregowiec w Sofia, Bułgaria
Szeregowiec
Sofia, Bułgaria
$1,00M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Agencja i oferta; Square " Z przyjemnością oferujemy piękny słoneczny dom w doskonałej dziel…
$290,656
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3
DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Na sprzedaż znajduje się jeden apartament w Dragalevtsi -…
$221,546
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Dom w Vladaya, Bułgaria
Dom
Vladaya, Bułgaria
$596,383
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Agency Kvadrat offers for sale apartments in a residential building with shops, apartments a…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Agencja nieruchomości QUADRATE prezentuje uwagę 2-pokojowe mieszkanie u podnóża góry Vitosha…
$47,701
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Dom 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 249 m²
БОЛЬШОЙ   DOM ! ZAMKNIĘTY KOMPLEKS ! Oferujemy gotowy designerski iw pełni wyposażony dom po…
$486,553
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Mieszkanie 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 159 m²
Agency Square presents to your attention a spacious, four bedroom apartment with spacious an…
$184,649
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Dom 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
$155,762
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
$99,082
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/4
without a commission! on a straight line from the developer! Full support of the transac…
$144,818
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Mieszkanie 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Agencja Kvadrat oferuje na sprzedaż trzypiętrowy dom typu w dzielnicy Pavlovo nad rzeką. Dom…
$276,611
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Mieszkanie 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
$427,185
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Dom 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 728 m²
Bestay Property offers you a modern luxury and fully equipped residence for sale in the best…
$3,49M
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Penthouse w Sofia, Bułgaria
Penthouse
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Bestay Property prezentuje luksusowo urządzony penthouse z dwiema sypialniami w prestiżowym …
$1,09M
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Building data: 5 floors with 2 entrances, elevator (ground floor - last floor each wing) One…
Cena na zgłoszenie
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Willa 7 pokojów w Sofia, Bułgaria
Willa 7 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 584 m²
Liczba kondygnacji 2
Bestay Property prezentuje na sprzedaż kompleks hotelowy, mieszczący się w kamienicy z lat 6…
$1,60M
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Dom 9 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 9 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Dla koneserów wiejskiej ciszy, czystego powietrza i górskich krajobrazów ! Oferujemy do sprz…
$617,673
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Dom 8 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
$454,307
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
$97,351
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Dom w Sofia, Bułgaria
Dom
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 890 m²
Agencja sprzedaży i wynajmu nieruchomości " KWADRAT I cytat;   oferuje uwagę domu u podnóża …
$596,001
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
$67,064
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Dom 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
$151,436
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 360 m²
Przedstawiamy Twoją uwagę   piękny dom rodzinny, całkowicie wykończony i częściowo umeblowan…
$535,705
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
$357,302
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Parametry nieruchomości w Vitosha, Bułgaria

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