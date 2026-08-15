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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Velingrad, Bułgaria

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mieszkania
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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Welingrad, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Welingrad, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 75 m²
Mieszkanie w pięciogwiazdkowym St. Kompleks uzdrowiskowy Sveti Spa wykorzystujący wodę miner…
$41,178
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Mieszkanie 1 pokój w Welingrad, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Welingrad, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Apartament z jedną sypialnią w samym centrum Velingradu w dawnym hotelu « Bor ». Nadaje się …
$44,212
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Mieszkanie 1 pokój w Welingrad, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Welingrad, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Dwa studia w stolicy spa na Bałkanach Na sprzedaż studio trzeciego piętra o powierzchni 36,…
$33,159
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Parametry nieruchomości w Velingrad, Bułgaria

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