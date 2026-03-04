  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Varna
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Varna, Bułgaria

Nesebar
4
Obwód Burgas
5
Sweti Włas
2
Pomorie
1
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Zespół mieszkaniowy Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Varna, Bułgaria
od
$84,134
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 63 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🌊 Apartamenty w Barnie nad morzem 124; Asparukhovo nad morzem 124; Opóźnienie 0% nad morzem 124; Brak konserwacji📍Bułgaria, Barna - Dzielnica AcparukhovoNowoczesny kompleks mieszkalny w zielonej dzielnicy Varna, obok morza, parku i całej infrastruktury miejskiej.🏢 Kompleks.Nowy kompleks mies…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
82,919
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Na mapie
