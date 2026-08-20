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Domy na sprzedaż w Varna, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Warna, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Warna, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 900 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa jest dostępna na sprzedaż 18 km od miasta Varna, obok dębowego gaju. Na dzia…
$2,00M
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Dom w Warna, Bułgaria
Dom
Warna, Bułgaria
Liczba kondygnacji 2
🏡 OPIS NIERUCHOMOŚCI Nowoczesny dom dwupiętrowy w kompleksie Forest Club w pobliżu Warny …
$350 829
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Varna, Bułgaria

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Luksusowe
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