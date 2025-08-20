Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Valchi Dol
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Valchi Dol, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Cherventsi, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Cherventsi, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest przeprowadzka w gotowym domu w miejscowości Cherventsi, 60…
$48,883
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Parametry nieruchomości w Valchi Dol, Bułgaria

