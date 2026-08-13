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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Valchi Dol, Bułgaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Shtipsko, Bułgaria
Mieszkanie
Shtipsko, Bułgaria
Budynek nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej, 50 km od Warny. Korzyści - Reg…
$61,202
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Parametry nieruchomości w Valchi Dol, Bułgaria

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