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Lokale Biurowe w Sweti Włas, Bułgaria

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 105 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
🏢 Nieruchomości komercyjne w Świętych Vas: gotowy obiekt biznesowyOferujemy na sprzedaż prze…
$258,863
VAT
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