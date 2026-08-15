Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sungurlare
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sungurlare, Bułgaria

;
4 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Bosilkovo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Bosilkovo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Piętro 2/5
# 31209092Na sprzedaż oferowany jest:Dom 2 kondygnacji w miejscowości Bosilkovo, społecznośc…
$62,913
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sungurlare, Bułgaria
Mieszkanie
Sungurlare, Bułgaria
Powierzchnia 30 000 m²
Vineyard Plot w Sungurlare, prowincja Burgas Oferujemy na sprzedaż działkę winnicy znajdując…
$18,545
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 3 pokoi w Podvis, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Podvis, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1/1
Dom z basenem i sauną w miejscowości Podvis, Burgas regionCena - 105,000 euroArea- 167 m2Eta…
$120,022
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie w Zavet, Bułgaria
Mieszkanie
Zavet, Bułgaria
Umeblowany dom w spokojnej i spokojnej wiosce, 72 km od Burgas Lokalizacja Wioska znajduje …
$58,814
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sungurlare, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się