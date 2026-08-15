Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sredets
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Sredets, Bułgaria

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Sredets, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż przytulny mały apartament dwupokojowy, położony na pa…
$62,233
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Sredets, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy małe 2-pokojowe mieszkanie w centrum Sredets o powierzchni mieszk…
$62,433
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sredets, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się