Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sozopol
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Sozopol, Bułgaria
Willa
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Objektbeschreibung: Akcja do 31.12.2025! TOP WNIOSEK ZAKŁADU MORZA! Dopiero teraz oferujemy …
$639,460
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się