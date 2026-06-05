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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Sozopol, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z widokiem na morze w kompleksie Santa Marina w…
$119,320
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Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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