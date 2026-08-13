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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sliven, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Sliwen, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sliwen, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 922 m²
Piętro 4/4
# 23720287Luksusowa rezydencja w Sliven Luksusowa rezydencja w Peach Valley, Sliven.Koszt: 9…
$824,860
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Parametry nieruchomości w Sliven, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
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