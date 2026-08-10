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Mieszkania na sprzedaż w Shabla, Bułgaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Shabla, Bułgaria
Mieszkanie
Shabla, Bułgaria
Powierzchnia 22 686 m²
Plac 3400 m2. Znajduje się 300 m od piaszczystej plaży i 15 m od źródła mineralnego.Nadaje s…
$56,757
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Parametry nieruchomości w Shabla, Bułgaria

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