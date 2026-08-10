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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Shabla, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Durankulak, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Durankulak, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest dom do całkowitej renowacji z dużą działką. Położony na gó…
$12,561
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Shabla, Bułgaria
Mieszkanie
Shabla, Bułgaria
Powierzchnia 22 686 m²
Plac 3400 m2. Znajduje się 300 m od piaszczystej plaży i 15 m od źródła mineralnego.Nadaje s…
$56,757
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Parametry nieruchomości w Shabla, Bułgaria

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