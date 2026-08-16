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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Razgrad, Bułgaria

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3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Kubrat, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kubrat, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten 2 pokojowy dom, z działki 720 m2 …
$101,714
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Tsar Kaloyan, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Tsar Kaloyan, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2/2
IBG Nieruchomość sprzedaje obiekt przemysłowy o łącznej powierzchni 126 m kw., na 3 piętrze,…
$29,066
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 8 pokojów w Kubrat, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Kubrat, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten 3 sypialny dom, z działki 2083 m2…
$78,650
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
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