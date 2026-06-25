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Kawalerki z garażem na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

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Aheloy
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1 obiekt total found
Kawalerka w Aheloy, Bułgaria
Kawalerka
Aheloy, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Przemyślany apartament w doskonałej lokalizacji nad morzem w nowoczesnym kompleksie mieszkal…
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Deweloper
Libro Group
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Pomorie, Bułgaria

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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