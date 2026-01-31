Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Pomorie
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Ogród

Apartamenty wielopoziomowe z ogrodem na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

Aheloy
4
4 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na m…
$177,632
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/7
Oferujemy przestronny, umeblowany, wielopokojowy apartament typu maisonette z WIDOKIEM NA MO…
$410,327
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i częściowym widokiem na m…
$177,632
OneOne
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 6/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z 1 sypialnia i widokiem na morze na PIERWSZEJ …
$175,295
