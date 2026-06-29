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Dom drewniany w stylu górskim na sprzedaż w Pomorie, Bułgaria

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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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1 obiekt total found
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy nowoczesny dom jednorodzinny w Kamenar (Pomorze) na sprzedaż - sp…
$227,756
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Pomorie, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
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