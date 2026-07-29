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Domy z garażem na sprzedaż w Polski Trambesh, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Polski Trambesh, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Polski Trambesh, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten komfortowy jednopiętrowy dom położony w spoko…
$153,552
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Parametry nieruchomości w Polski Trambesh, Bułgaria

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