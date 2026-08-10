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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Polski Trambesh, Bułgaria

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domy
5
5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Klimentovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Klimentovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę przestronną wiejską nieruchomość, znajdującą s…
$32,476
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Karantsi, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Karantsi, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten odnowiony dwupiętrowy dom położony w dobrze r…
$52,519
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Polski Trambesh, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Polski Trambesh, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten solidny ceglany dom z przestronnym ogrodem, p…
$22,970
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Klimentovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Klimentovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę nieruchomość z dużym ogrodem, położony w spoko…
$26,511
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Dom 5 pokojów w Polski Trambesh, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Polski Trambesh, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten komfortowy jednopiętrowy dom położony w spoko…
$153,552
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Polski Trambesh, Bułgaria

z garażem
Tanie
Luksusowe
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