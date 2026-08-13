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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pleven, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Plewen, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Plewen, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten niesamowity obiekt z domu, doskonale utrzyman…
$110,110
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Parametry nieruchomości w Pleven, Bułgaria

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