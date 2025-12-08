  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Nesebar
  4. Nowe domy

Nowe domy w Nesebar, Bułgaria

Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Wieś domków Grand Luxury Home Prostor stil i innovacii v samom serdce Solnecnogo Berega
Kosharitsa, Bułgaria
od
$384,727
Rok realizacji 2026
Grand Luxury Dom jest ekskluzywnym projektem mieszkalnym oferującym jednopiętrowe i dwupiętrowe luksusowe domy w stylu Japandi - harmonijne połączenie japońskiego minimalizmu i skandynawskiej funkcjonalności. Przestrzeń, przemyślane układy i zaawansowane technologie tworzą idealne środowisko…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Dom klubowy Dom mieszkalny
Dom klubowy Dom mieszkalny "Elit Nesebyr"
Nesebyr, Bułgaria
od
$86,669
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 54–84 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek od dewelopera do całorocznego zamieszkania! Nie więcej niż pięć minut od pięknej plaży i w idealnej lokalizacji! Bez opłat serwisowych!!! Dom ma pięć pięter + jedną piwnicę. 20 mieszkań, 20 miejsc parkingowych, 20 magazynów. Budynek ma jedno wejście i zainstaluje jedną windę wys…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.0
86,511
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
134,572
Deweloper
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
Zostaw prośbę
Na mapie
