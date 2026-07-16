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Rezydencje na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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1 obiekt total found
Rezydencja 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Rezydencja 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
$133,769
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Parametry nieruchomości w Nesebar, Bułgaria

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