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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Montana, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Montana, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Montana, Bułgaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 450 m²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
$851,084
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Parametry nieruchomości w Montana, Bułgaria

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Tanie
Luksusowe
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