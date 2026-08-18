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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mladost, Bułgaria

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mieszkania
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34 obiekty total found
Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 49 m²
Nowy budynek mieszkalny w Warnie - komfort i jakość w każdym szczególeLokalizacjaBudynek zna…
$98,823
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 99 m²
Nowo wybudowany kompleks mieszkalny w Warnie, sq.KorzyściDoskonała lokalizacja, obszar komun…
$188,683
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 79 m²
Budynek mieszkalny z apartamentami w najszybciej rozwijającej się dzielnicy Varna - Pchelina…
$143,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 90 m²
$154,629
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 44 m²
Nowy kompleks mieszkalny 3 nowoczesnych budynków w Warnie, w obszarze "Delta Planet Mall"Lok…
$93,010
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Umeblowane mieszkanie w jednej z centralnych dzielnic Varny, w pobliżu dużego centrum handlo…
$162,651
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 61 m²
Budynek mieszkalny z apartamentami w najszybciej rozwijającej się dzielnicy Varna - Pchelina…
$77,907
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami + podziemny parking + przechowalnia w kompleksie mieszkalnym z ba…
$335,603
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami w kompleksie z basenem z wodą mineralną, VarnaLokalizacjaTylko 4 …
$290,656
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 58 m²
Projekt mieszkalny w najszybciej rosnącej części Warny - PchelinaLokalizacjaPchelina to miej…
$86,897
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Wspaniały dwuosobowy pobyt na nyama i 1 minuty spacerem od stacji metra, dużo alkoholu na tr…
$123,006
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 59 m²
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w Warnie w okolicy z udogodnieniamiKorzyściDobry dostęp …
$138,352
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Umeblowany apartament z 2 sypialniami w Varna, w dynamicznie rozwijającej się okolicy Pcheli…
$234,850
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 49 m²
Nowy nowoczesny budynek mieszkalny w Warnie, RevozdanLokalizacjaLokalizacja budynku pozwala …
$77,052
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 69 m²
Kompleks wieżowiec mieszkalny z wysokiej klasy apartamentami w mieście Varna, dzielnicy mies…
$127,986
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 71 m²
Nowo wybudowany kompleks mieszkalny w Warnie, w pobliżu metra i 2 minuty jazdy od centrum ha…
$102,195
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
$133,804
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 99 m²
Real estate agency KVADRAT offers to your attention a lovely one-bedroom, furnished apartmen…
$124,746
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 1 224 m²
Oferujemy Państwu działkę 1224 m kw., położony na cichej ulicy w obszarze Vazrazhdane, nieda…
$1,34M
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Plot w strefie przemysłowej w mieście Varna.Korzyści-Świetna lokalizacja w lokalizacji komun…
$413,600
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
$94,366
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$99,515
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Liczba łazienek 2
$94,366
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
$92,484
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2
Apartament B3Nowoczesny, z luksusową fasadą i prace wykończeniowe, dom mieszkalny "Premium M…
$126,868
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia City, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia City, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 6/8
modern, with luxury facade and finishing work residential building „ Premium Mladost Residen…
$126,264
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Parametry nieruchomości w Mladost, Bułgaria

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