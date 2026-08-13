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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kyustendil, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom w Kiustendił, Bułgaria
Dom
Kiustendił, Bułgaria
Powierzchnia 350 m²
Газифицирана & nbsp & nbsp &byk; Tuhla • Z garażem i bykiem; Pobieranie Internetu i byk; Na…
$177,717
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Parametry nieruchomości w Kyustendil, Bułgaria

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