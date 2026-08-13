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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kovachevtsi, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Kovachevtsi, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kovachevtsi, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
$173,069
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Parametry nieruchomości w Kovachevtsi, Bułgaria

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