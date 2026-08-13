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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kostinbrod, Bułgaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kostinbrod, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kostinbrod, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
$40,022
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Parametry nieruchomości w Kostinbrod, Bułgaria

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