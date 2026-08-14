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Domy na sprzedaż w Kavarna, Bułgaria

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3 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Hadji Dimitar, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Hadji Dimitar, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy w pełni odnowiony dom na sprzedaż w miejscowości Hadji Dimitar, p…
$114,225
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Bojurets, Bułgaria
Willa
Bojurets, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu unikalną, nowo wybudowaną willę zbudowaną zgodnie z najwy…
$708,425
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Rakovski, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Rakovski, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest dom z 150 mkw. m powierzchni mieszkalnej na dzia? ce 1000 m2 ziemi. Wieś je…
$215,350
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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